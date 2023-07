In 2021 was er een zeldzame rondleiding op de voormalige kasteelsite. — © geschied en heemkundige kring

Hamont-Achel

De kasteelsite van Grevenbroek in Achel is definitief erkend als archeologische site. “Het is een van de weinige bewaarde middeleeuwse burchtlocaties in Limburg”, motiveert Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele de bescherming.