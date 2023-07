Deze Maasmechelse supermarkt verkoopt voortaan tien meter Kompelbier

Er komt 350 vierkante meter extra winkelruimte bij en ook het magazijn werd groter. De totale winkeloppervlakte bedraag nu 1.950 vierkante meter. Voortaan zijn er twaalf zelfscans. “We hebben verbouwd met duurzame materialen met het oog op energie-efficiëntie”, zeggen franchisenemers Eric Vermesen en Heidi Loos.

“We zijn drie jaar geleden bijzonder warm onthaald in Maasmechelen. We hebben samen met ons team de tijd genomen om te kijken hoe we de winkel nog fijner kunnen maken. Deze duurzame verbouwing heeft een centraal thema, namelijk meer plaats en meer ervaring. Meer plaats voor onze medewerkers, voor de klant en voor een breder aanbod. We vinden het belangrijk om onze klanten te blijven verwennen.”

Zo kreeg het plaatselijke Kompelbier een nieuwe stand die werd uitgebreid tot tien meter.

(jth)