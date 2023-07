Speciaal transport rijdt zich vast onder brug aan Tongers station

In de omgeving van het station in Tongeren is verkeershinder geweest door een ongeval aan een brug. Een speciaal transport met een kraan reed zich vast onder de brug waardoor er geen doorkomen aan is.

Vrijdagochtend tegen 10 uur reed een vrachtwagen met oplegger zich vast onder de stationsbrug in Tongeren. Een toevallige voorbijganger was getuige van het gebeuren. ”Er is hier in de omgeving van de brug overal eenrichtingsverkeer wegens de werken. Toen ik de vrachtwagen met oplegger met daarop een groot werkvoertuig zag aankomen richtiNg Tongeren centrum, had ik al mijn bedenkingen. Het is immers niet de eerste keer dat hier een te hoge vrachtwagen komt vast te zitten. Tot mijn verwonding ging het goed en kwam de vrachtwagen onder de brug door. Maar blijkbaar was de inschatting van de hoogte van de bulldozer die hij had opgeladen niet juist. Schrompend kwam het gevaarte halverwege de brug tot stilstand, omdat de bovenkant het beton raakte. ”

De lokale politie zorgde voor een veilige zone tijdens de interventie. Een takeldienst en ook een technische dienst van de firma kon met de nodige technische ingrepen het voertuig verlagen. ”Het was een 20-tal cm teveel. Maar alles is goed gekomen zonder al te veel schade”, vertelt een technieker. Tegen 11 uur waren de problemen van de baan.