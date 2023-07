Smeltend ijs legt lichaam van al 37 jaar vermiste bergbeklimmer bloot

De stoffelijke resten van een Duitse bergbeklimmer die in 1986 verdween tijdens een wandeling nabij de Matterhorn-berg in Zwitserland, zijn na 37 jaar teruggevonden.

Klimmers die op 12 juli langs de Theodulgletsjer in Zermatt wandelden, deden de ontdekking en contacteerden de lokale politie. “DNA-analyse heeft intussen aangetoond dat het om de resten van de man die al 37 jaar vermist werd”, luidde het in een verklaring.

De Duitse klimmer, toen 38 jaar, werd in september 1986 als vermist opgegeven nadat hij niet was teruggekeerd van een wandeling. Meer informatie over de identiteit van de klimmer of de omstandigheden van zijn dood werden niet vrijgegeven. De politie publiceerde wel een foto van een wandelschoen met rode veters die uit de sneeuw stak en toebehoorde aan de vermiste persoon.

Smeltende gletsjers

Het is niet de eerste keer dat smeltende gletsjers hebben geleid tot de ontdekking van stoffelijke overschotten van vermiste klimmers. In 2015 werden eveneens op de Matterhorn de overblijfselen teruggevonden van twee jonge Japanse klimmers die niet meer gezien waren sinds ze getroffen werden door een sneeuwstorm in 1970.

Vorig jaar registreerden de Zwitserse gletsjers hun “slechtste” smeltsnelheid sinds het begin van de metingen en verloren ze liefst zes procent van hun volume, bijna het dubbele van het vorige record uit 2003.