Hoopgevend begin voor Charles De Ketelaere, die bij AC Milan nog eens zijn kans krijgt tegen Juventus én strafschop omzet

Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers vielen bij Milan allebei in na 57 minuten. De 2-2 eindstand prijkte toen al op het scorebord na goals van Malick Thiaw (23”, 0-1), Danilo (33”, 1-1), Olivier Giroud (39”, 1-2) en Daniele Rugani (48”, 2-2).

© AFP

In de strafschoppenreeks trok Juventus, waar Koni De Winter op de bank bleef, met 4-3 aan het langste eind. Charles De Ketelaere zette zijn penalty wel om.

De wedstrijd kaderde in de Soccer Champions Tour, een toernooi in de VS waar ook Barcelona, Real Madrid, Arsenal en Manchester United aan deelnemen.

Dinsdag neemt Milan het in Las Vegas op tegen Barcelona, een dag later staat Juventus in Orlando tegenover Madrid. Morgen/zaterdag spelen Barça en Real eerst nog tegen elkaar in Arlington.

Borussia Dortmund, eveneens op tournee in de VS, won eenvoudig met 0-6 van San Diego Loyal. Julien Duranville tekende al na twee minuten voor de openingsgoal. Hij moest een kwartier later wel geblesseerd van het veld. Thomas Meunier zorgde in de 62ste minuut voor de 0-4. Hij was net als Thorgan Hazard bij de rust ingevallen.