Beangstigend moment op WK vrouwenvoetbal: 18-jarig toptalent zakt plots in elkaar op training

De 18-jarige Colombiaanse aanvalster Linda Caicedo is tijdens een training in Sydney, waar het WK voetbal voor vrouwen plaatsvindt, in elkaar gezakt. Ze verloor het bewustzijn en moest naar het ziekenhuis worden gebracht, maar is intussen weer uit het ziekenhuis ontslagen. Enkele jaren geleden vreesde de speelster van Real Madrid voor het einde van haar carrière nadat eierstokkanker werd vastgesteld.

De Colombiaanse nationale vrouwenploeg beleefde een beangstigend moment tijdens de voorbereiding op de WK-groepsmatch tegen Duitsland van komende zondag.

Linda Caicedo greep tijdens een rustig loopje op training plots naar haar borst waarna ploeggenotes en medische staf bezorgd toesnelde. De 18-jarige aanvalster verloor het bewustzijn en werd naar het ziekenhuis gebracht, waaruit ze intussen weer is ontslagen.

Bekijk hier de (schokkende) beelden:

Het is hoogst onzeker of ze zondag zal kunnen spelen in de tweede groepsmatch tegen Duitsland. Volgens de medische staf van Colombia is Caicedo, die eerder dit jaar een transfer naar Real Madrid versierde, nog erg vermoeid, maar is ze voor het overige weer helemaal oké. Het voorval zou te wijten geweest zijn aan stress in combinatie met de fysieke eisen van het WK.

Caicedo maakte op het WK voetbal voor vrouwen de tweede treffer in de eerste groepsmatch van Colombia tegen Zuid-Korea (2-0).

© AFP

Dat Caicedo überhaupt op dit WK aanwezig is, is een overwinning op zich. Op vijftienjarige leeftijd werd bij haar eierstokkanker geconstateerd en werd er gevreesd voor het einde van haar voetbalcarrière.

Ze moest geopereerd worden om een tumor te verwijderen en onderging zes maanden chemotherapie voordat ze weer kon voetballen.