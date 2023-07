Een Amerikaanse vader zal een nieuw grilltoestel moeten kopen als hij nog wil barbecueën. De man was vlees aan het bakken voor zijn gezin toen hij plots opmerkte dat het apparaat in brand stond. In plaats van het vuur te blussen, nam hij een borstel en… duwde de barbecue in het zwembad. “Oh mijn God!”, hoor je zijn dochter verbaasd zeggen op de achtergrond.