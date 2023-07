Zware rellen op tribune van Twente na Europees duel tegen Hammarby, ook buiten stadion vechtpartijen

Na afloop van FC Twente - Hammarby IF in de tweede voorronde van de Conference League zijn supporters van beide clubs donderdagavond met elkaar slaags geraakt op de hoofdtribune. De Mobiele Eenheid, de Nederlandse oproerpolitie, werd ingezet om de fans uit elkaar te halen.

Wie met wie vocht en of er fans van de verschillende clubs door elkaar op die tribune zaten, kon de woordvoerder van Twente nog niet zeggen. Ook buiten het stadion ontstonden zware rellen, zoals te zien is op onderstaande beelden. De politie was rond 23 uur nog steeds ter plaatse.

Volgens de lokale nieuwssite Tubantia.nl is een supporter van de tribune gevallen en gewond geraakt. Hij moest behandeld worden op het veld.

FC Twente won de wedstrijd tegen het Zweedse Hammarby IF met 1-0. Volgende week is de returnwedstrijd in Stockholm.

