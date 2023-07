Chiroleden worden betrapt terwijl ze verkeersborden losvijzen, maar ontkennen ander vandalisme

In de West-Vlaamse gemeente Koekelare zijn verschillende borden gevandaliseerd. Jongeren van een Kempense jeugdbeweging werden er betrapt op het losvijzen van verkeersborden, maar ontkennen enige betrokkenheid bij het bekladden van andere borden in de buurt.

In het centrum van Koekelare zag een bewoner vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag verschillende personen met zaklampen. Uit vrees voor een inbraak werd politiezone Polder opgebeld. Ter hoogte van het kruispunt van de Ringlaan met de Moerestraat betrapte de politie enkele jongeren van vijftien jaar, die er een verkeersbord aan het losvijzen waren. (Lees verder onder de foto)

Ter hoogte van het kruispunt van de Ringlaan met de Moerestraat betrapte de politie enkele jongeren van vijftien jaar, die er een verkeersbord aan het losvijzen waren. — © Thijs Pattyn

De jongeren waren lid van een Chiro uit de Kempen, die op het einde van hun kamp in Koekelare nog een “nachtspel” deden. De politie trok met de jongeren naar de kampplaats bij jeugdheem Ol ’t Hope aan de Ichtegemstraat.

Bedenkingen

“Daar werden nog enkele verkeersborden aangetroffen”, zegt Jessy Salenbien, waarnemend burgemeester van Koekelare (Vooruit). “Er was nog een kampvuur aan de gang en op dat moment kwamen nog andere ronddwalende jongeren aan op de kampplaats. De leiding ontkende dat er sprake was van een nachtspel. We hebben onze bedenkingen bij deze manier van leiding geven: jongeren die ’s nachts ronddwalen zonder toezicht. Het zal je kind maar wezen.” (Lees verder onder de foto)

De kampplaats bij de Ichtegemstraat. — © Thijs Pattyn

Eerder die week werden verschillende borden beklad op sport- en speeldomein De Mote, op enkele honderden meter van de kampplaats.

Hangjongeren

“De jeugdbeweging ontkent enige betrokkenheid bij dat vandalisme en verwijst naar hangjongeren”, aldus Salenbien. De hoofdleiding van de Kempense Chiro liet intussen weten dat de kwestie van de losgevezen borden intern besproken is met de betrokkenen en de gemeente. “We hopen goede banden te houden met de gemeente”, klinkt het. “We betreuren het voorval, dit is niet waar de Chiro voor staat.” (Lees verder onder de foto)

Een beklad bord op sport- en speeldomein De Mote. — © Thijs Pattyn

“We hebben een kort overleg gehad”, bevestigt Salenbien. “De gemaakte kosten zullen bij hen aangerekend worden. We willen het niet op de spits drijven, maar wel een sterk signaal geven richting jongeren, jeugdbewegingen en kampplaatsen: verkeersborden wegnemen en verplaatsen is gevaarlijk en onverantwoord gedrag. Ze hangen er met een doel. Koekelare is een gastvrije gemeente. Jeugdbewegingen en kampen blijven welkom, maar men moet het openbaar domein respecteren. Het is bij mijn weten de eerste keer dat Koekelare in die mate geconfronteerd wordt met vandalisme van borden.”

Een beklad bord op sport- en speeldomein De Mote. — © Thijs Pattyn