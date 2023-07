Eerste executie van een vrouw in Singapore in bijna 20 jaar

Singapore heeft vrijdag een 45-jarige vrouw opgehangen voor drugssmokkel, zo zeggen de autoriteiten. Het gaat om de eerste vrouw die door de stadstaat wordt terechtgesteld in bijna twintig jaar.

De vrouw was schuldig bevonden aan de smokkel van 30,72 gram heroïne. Dat is twee keer meer dan het volume waarop de doodstraf staat in Singapore, dat extreem strenge wetten heeft tegen drugsbezit en drugssmokkel.

De vrouw werd veroordeeld in 2018. Ze ging in beroep tegen haar veroordeling en tegen haar straf, maar het hof van beroep verwierp dat in oktober 2022. Ook een verzoek tot presidentiële genade viel op een koude steen.

Het gaat om de eerste terechtstelling van een vrouw in Singapore sinds 2004. Toen werd een 36-jarige opgeknoopt, eveneens voor een drugsmisdrijf.