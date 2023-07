Geen finale, maar Alisée Pisane breekt wel 35 jaar (!) oude record op 800m vrije slag

Alisée Pisane heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 800m vrije slag bij de vrouwen op de wereldkampioenschappen zwemmen in het Japanse Fukuoka. De Luikse zwom wel een nieuw Belgisch record.

De twintigjarige Pisane tikte in de tweede reeks aan in 8’32”52, goed voor een 14de plaats en een nieuw Belgisch record. Het oude record van 8’34”56 stond op naam van Isabelle Arnould, gevestigd op de Olympische Spelen van 1988 in Seoel.

Enkel de top acht plaatste zich voor de finale.

Voor onze landgenote zijn de wereldkampioenschappen daarmee afgelopen. Eerder deze week sneuvelde ze reeds in de reeksen van de 1.500 meter vrije slag.