DJ Jasper Philipsen draait Noodgeval en Jerome van Aert krijgt zijn eerste fietsje op na-Tourcriterium van Herentals

Zo werd eerst local hero Jan Bakelants in het bijzijn van zijn kinderen gehuldigd voor zijn wielercarrière. De 37-jarige renner was al sinds dit jaar geen prof meer, maar waagde zich in Herentals nog één keer tussen de profrenners.

Nadien kreeg de top-drie van het na-Tourcriterium zijn moment de gloire op het podium. Winnaar Wout van Aert, geflankeerd door nummers twee en drie Jasper Philipsen en Giulio Ciccone. Van Aert kreeg van de organisatie een eerste fietsje mee voor zijn één week oude zoontje Jerome.

Nadien was het aan Jasper Philipsen om de show te stelen. De Vlam Van Ham kroop in zijn groene trui achter de dj-tafel en stak het nachtelijk feestje in gang met Noodgeval en Freed from Desire.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© JORIS HERREGODS