“Hij was bij alle goals betrokken”: ook dit seizoen lijkt Hugo Cuypers weer het speerpunt te worden bij AA Gent

Hugo Cuypers (26) is klaar voor het nieuwe seizoen. De topschutter van vorig seizoen heeft alweer twee goals en een assist op zijn conto na de 5-1-zege in de voorrondes en kreeg lof van zijn trainer. “Over wie of wat ik het meest tevreden ben? Misschien toch Hugo Cuypers dan.” Gift Orban mag dan alweer het nieuws beheersen en zijn eerste goal van het seizoen hebben gemaakt, voor trainer Hein Vanhaezebrouck is Hugo Cuypers de grote man bij Gent op dit moment.