REACTIES. Gift Orban aast op een vertrek: “Ik wil naar een betere competitie”, Vanhaezebrouck: “Het is nog niet gespeeld”

Met een 5-1-zege tegen Zilina is AA Gent zo goed als zeker van de derde voorronde in de Conference League, met dank ook aan goudhaantje Gift Orban. Al is trainer Hein Vanhaezebrouck nog enigszins op zijn hoede. Hun reacties.

Gift Orban: “Die nieuwe bal is toch wennen, zo zacht...”

Gift Orban (21) was uiteraard tevreden met de ruime Gentse zege, maar niet door het dolle heen. “Ik ben niet zo tevreden over mijn match, want ik had veel meer doelpunten kunnen scoren”, zei de Nigeriaanse spits. Hij opende de score, maar een hattrick had inderdaad zomaar gekund. “Dat is nu eenmaal voetbal, hè. Je kunt ook kansen missen. Voetbal draait ook om geluk. Bovendien is deze bal wennen. Ik had liever de vorige. Die was iets zwaarder en dan kon je wat harder trappen. Deze is zo zacht, het is totaal anders. Maar oké, het lag niet enkel daaraan. En ik blijf rustig. Dit is nog maar de eerste match van het seizoen en ik heb al kunnen scoren, dus dat is goed. Ik had er ook veel zin in. Ik hou van deze club en dan moet je telkens je truitje nat maken, zelfs al zou het mijn laatste match zijn. Elke match telt.”

Het is niet gezegd dat het zijn laatste match was, maar het zou altijd kunnen. Orban geniet concrete interesse van Lille en staat op vele andere lijstjes. Als het juiste bod binnenkomt, kan het snel gaan. Over zijn toekomst zei hij dat het “complex” is en “het werk van zijn manager”, maar zijn wens is duidelijk. “Kijk, ik hou van België, maar ik wil naar een hoger aangeschreven competitie. Ik wil gewoon meer ervaring opdoen op een hoger niveau. Zoals Jonathan David? Ik kijk niet naar andere spelers, ik probeer gewoon mijn eigen pad uit te stippelen. Het is mijn job om zo hoog mogelijk te spelen.”

© BELGA

Hein Vanhaezebrouck: “Het is nog niet gespeeld”

“Opdracht volbracht, maar ik zeg niet dat het gespeeld is”, bleef Hein Vanhaezebrouck (59) toch nog voorzichtig. De trainer van Gent heeft daar zo zijn redenen voor. “Ik heb ooit eens 5-1 gewonnen tegen een ploegske en in de terugwedstrijd verloren we met 4-0”, doelde hij op zijn tijd als trainer bij KV Kortrijk. De Veekaa werd in 2008 na een 5-1-zege alsnog uitgeschakeld door Gent in de beker. “Door de hulp van de twaalfde man en dan bedoel ik niet de fans, wel de scheidsrechter. We hopen natuurlijk dat het zover niet komt. We gaan die match op de best mogelijke manier afwerken. Met in het achterhoofd de competitie. Ik ben alleszins heel tevreden.”