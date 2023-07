Op Zaventem vertrokken donderdag alweer toeristen naar Rhodos, het Griekse eiland waar bosbranden de voorbije week tienduizenden hectare in de as hebben gelegd. Echt van harte was het meestal niet. Sarah uit Zutendaal maakt zich alvast zorgen, al begrijpt haar vriend de heisa niet: “Ik ben er niet zo mee bezig”.