Realityster Imke Roose laat lipfillers verwijderen: “Lippen waren overvuld”

Na haar deelname aan het tv-programma Ex on the Beach kreeg realityster Imke Roose heel wat commentaar op haar lippen. Die kritiek nam ze ter harte en ze liet haar lipfillers verwijderen.

Veel kijkers van het programma Ex on the Beach vonden dat de lippen van Roose er niet meer natuurlijk uitzagen. Ze waren volgens hen te dik. Roose nam later ook deel aan de documentaire ‘Chasing beauty: Perfectie te koop?’ over plastische chirurgie. Daarin vertelde ze dat ze op jonge leeftijd goedkopere behandelingen onderging, waarna ze heel wat problemen aan haar lippen had.

Roose heeft daarom beslist om haar lipfillers te laten weghalen. “De lippen van Imke waren overvuld door een andere arts, dus hebben we ze opgelost met hyaluronidase”, schrijft de plastisch chirurg die haar daarbij hielp op Instagram. “Deze niet-invasieve procedure lost voorzichtig en geleidelijk overtollig vulmiddel op, waardoor de lippen hun mooie, natuurlijke staat terugkrijgen.”

Roose zelf zegt geschrokken te zien door de transformatie en toont trotst het resultaat op Instagram.