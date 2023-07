VIDEO. Pure klasse, ook in de zandbak: Karim Benzema doet stadion meteen ontploffen met assist en (lekker) doelpunt

Eerste match, eerste goal voor Karim Benzema in dienst van Al-Ittihad. Op de eerste speeldag in de groepsfase van de Arab Club Champions Cup - een lokale prestigieuze clubcompetitie - liet de Franse topspits meteen zijn kunnen zien in een partij op het veld van ES Tunis (1-2). Benzema gaf eerst een assist voor een doelpunt van Abderrazak Hamdallah en deed het daarna gewoon zelf. En hoe!