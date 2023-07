Kapitein Hans Vanaken ziet Club Brugge “goeie start” nemen op Europees niveau: “En het had meer dan 3-0 kunnen zijn”

Club Brugge won donderdag overtuigend zijn heenmatch tegen het Deense Aarhus in de tweede voorronde van de Conference League. Het werd 3-0 in het Jan Breydelstadion. De terugwedstrijd is volgende week donderdag gepland in Denemarken. Dan mag het niet meer misgaan voor de Bruggelingen.

“Ik ben zeker tevreden”, aldus kapitein Hans Vanaken na de match. “We hebben gespeeld met een goeie mentaliteit en een juiste focus op de match. We hebben hen niet in hun spel laten komen en hebben zelf heel dominant gespeeld in balbezit. Er waren veel kansen, dus het had meer dan 3-0 kunnen zijn. We waren er een paar keer dichtbij, maar op een prestatie als deze kunnen we voortbouwen.”

Over de impact van trainer Ronny Deila bleef de Limburger op de vlakte. “Hij legt zijn ideeën uit op training en wij proberen die zo goed mogelijk om te zetten op het veld. Dit is een goed begin, maar er kunnen nog veel zaken beter. Je kan ook na 2-3 weken met een nieuwe trainer niet meteen je beste niveau halen. Het komt er nu op aan om verder te bouwen en in de goeie flow te geraken. Dit was daar een goeie partij voor. Je zag dat er veel beweging in de bal was en acties in de diepte. Er werd constant naar de ruimtes gezocht, maar dat kan altijd nog meer.”

Volgende week wordt het dus een normaal gezien makkelijke klus in Denemarken. “We moeten het gewoon afmaken op dezelfde manier als vandaag. Met de gedachten terug op 0-0 en proberen om te winnen. Zo geven we hen niet het gevoel dat ze nog kunnen winnen.”

Akureyri werpt zich op als toekomstige Brugse tegenstander

Het IJslandse Akureyri heeft donderdagavond een optie genomen op de derde voorronde van de Conference League. Het won met 3-1 van het Ierse Dundalk in de heenwedstrijd van de tweede voorronde. Een confrontatie in de volgende ronde met Club Brugge lijkt in de maak.

De IJslandse vicekampioen Akureyri rekende al in de eerste helft af met zijn Ierse tegenstander. Het duurde even voor het zijn motor op gang kreeg, maar een kwartier voor rust draaide Akureyri plots op volle toeren. Het scoorde drie keer in ruim vijftien minuten. Bjarni Adalsteinsson (28.) opende de score. De Ieren kwamen niet veel later terug in de wedstrijd dankzij Daniel Kelly (32.), maar IJslander Sveinn Hauksson (37., 45.) legde de wedstrijd in een beslissende plooi met opeenvolgende treffers. In de tweede helft zwegen de kanonnen aan weerszijden van het veld.

De terugwedstrijd tussen Akureyri en Dundalk staat gepland op donderdag 3 augustus. De derde voorronde van de Conference League wordt gespeeld op 10 en 17 augustus.