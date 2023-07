Biden noemt klimaatverandering “existentiële dreiging” en neemt maatregelen tegen hitte

“Ik geloof dat niemand de gevolgen van klimaatverandering nog kan ontkennen”, zo deelde Biden mee. Recordtemperaturen van ruim boven de 40 graden “treffen nu meer dan 100 miljoen Amerikanen”, zo stelde hij.

De Verenigde Staten worden deze zomer met verschillende extreme weersverschijnselen geconfronteerd. De regering wil nu meer geld beschikbaar stellen voor het Amerikaans meteorologisch agentschap NOAA om het systeem voor de weersvoorspellingen te verbeteren. Daarnaast moet de toegang tot drinkwater in Californië worden verbeterd. Werknemers die worden blootgesteld aan enorme hitte, moeten ook beter worden beschermd. Het gaat dan onder meer om landbouwers, brandweermensen en bouwvakkers.

600 doden per jaar

Volgens Amerikaanse autoriteiten sterven er in de VS jaarlijks 600 mensen door de hitte. Biden verwees in zijn toespraak ook naar de “historische overstromingen in Vermont en Californië begin dit jaar”. Ook de droogtes en de steeds vaker voorkomende orkanen en bosbranden werden aangehaald.

Klimaatwetenschappers van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en de Europese klimaatdienst Copernicus hadden donderdag al gewaarschuwd dat juli “zeer waarschijnlijk” de heetste maand van de voorbije duizenden jaren wordt.