Terwijl Calvin Stengs meteen indruk maakt op trainer en fans, zorgt andere Feyenoord-transfer voor blooper in oefenmatch

Calvin Stengs had exact 31 minuten nodig om bij zijn eerste optreden voor Feyenoord al met een dik applaus het veld te mogen verlaten. Sneller dan verwacht besloot trainer Arne Slot zijn jongste aanwinst tegen Villarreal (1-1) aan het publiek in De Kuip te presenteren.

Stengs - die na zijn bliksemtransfer (hij verkoos Feyenoord boven Antwerp) vrijdag zelfs nog aan de media moet worden voorgesteld - had welgeteld één training bij zijn nieuwe club in de benen. Hij begon in de basis en werd een kwartier voor rust al weer naar de kant gehaald. Zijn optreden was in werkelijkheid natuurlijk niet alleen maar bedoeld om hem bij de supporters in de schijnwerpers te zetten. Voor Slot, die na Villarreal nog slechts één duel heeft (zondag tegen Benfica) voor de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal, is het belangrijk dat Stengs zo snel mogelijk wordt ingepast bij de kampioen.

De Nederlander - voor wie zes miljoen euro is betaald en wiens tranfersom met de bonus erbij nog zou kunnen oplopen naar zeven miljoen - is de man die Feyenoord een kwaliteitsimpuls moet geven. Hij moet zijn medespelers en hun acties in het veld leren kennen. Het spelsysteem dat de voor hem al goed bekende Slot hanteert is veel minder een probleem. Daarom was zijn eerste optreden met de basiself nuttig voor hem én de hele ploeg.

Dat de 24-jarige als rechtsbuiten gestarte Stengs ook echt kwaliteit bezit liet hij met een paar fraaie acties in dat half uurtje meteen zien. Een steekpass op de gelanceerde Marcus Pedersen, een fluwelen voorzet richting de tweede paal en het grote gemak waarmee hij opereerde maakten het Feyenoord-legioen meteen enthousiast.

© EPA-EFE

“Lekker”

Ook Slot was dat. “Dit is een speler die we al langer kennen en altijd in ons achterhoofd hebben gehouden, en deze transferperiode ook weer”, aldus de Feyenoord-trainer bij ESPN. “We waren heel dichtbij de komst van een andere speler, die niet doorging. Dan verleg je je aandacht weer en kun je met Calvin een speler halen die goed betaalbaar is voor de kwaliteiten die hij heeft.”

“Ik zie in Stengs een speler die op meerdere posities kan spelen, en dat is voor een trainer heel lekker. Toen ik Calvin bij AZ had, speelde hij veel vanaf rechts, maar heeft hij ook een aantal keer heel succesvol vanaf nummer tien gespeeld. Destijds ging het geweldig en werd hij zelfs international. Hij heeft een iets mindere fase in het buitenland achter de rug, maar vorig jaar is hij onder Mark van Bommel op het middenveld heel sterk teruggekomen”, aldus Slot.

Die zag in het slot echter nog een kemel van Yankuba Minteh. De 19-jarige van Newcastle United gehuurde aanvaller knalde de unieke kans op de winning goal hoog de tribunes in.