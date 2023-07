Davy Huygen: “Doordat ik nu veldwachter ben, kan en mag ik mensen ook aanspreken en zeggen wat beter kan. Zo gaan we hopelijk met z’n allen zorgen voor een nog betere natuur.” — © Tom Palmaers

Wellen

Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw zoekt 12 bijzondere veldwachters. Omdat de vzw niet het budget heeft om ze allemaal in dienst te nemen, hopen ze op interesse van vrijwilligers. “Werken met vrijwillige veldwachters is nieuw. Maar ik ben ervan overtuigd dat we die mensen gaan vinden”, zegt directeur Dirk Ottenburghs.