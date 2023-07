Een extra optie voorin voor Mark van Bommel? Antwerp zit achter Nigeriaanse aanvaller Chidera Ejuke

Ejuke is momenteel eigendom van CSKA Moskou, maar net als Gyrano Kerk kan hij gebruikmaken van de oorlogssituatie in Rusland om zich vrij te maken. Een interessante speler is hij zeker, want hij bewees zich al bij meerdere clubs. Nadat hij in 2017 in Europe belandde (bij het Noorse Valerenga), trok hij in 2019 naar Heerenveen in de Eredivisie. Daar versierde hij dan weer meteen een transfer naar CSKA, dat liefst 12 miljoen euro veil had en waar hij in 65 wedstrijden tien keer scoorde. Vorig seizoen speelde hij een jaartje bij Hertha Berlijn in de Bundesliga, waar hij prima begon maar door een blessure werd teruggeslagen. Hij kan op meerdere posities uit de voeten. Tijdens zijn carrière stond hij vooral linksbuiten, maar hij speelde ook al op rechts en als (schaduw)spits.