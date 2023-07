Wout van Aert alweer op de fiets na geboorte van tweede kindje en dat voor eigen volk: “Na het WK is er opnieuw tijd voor het gezin”

Wout van Aert werd voor de start van het na-Tourcriterium in zijn eigen Herentals onthaald als een koning. De kersverse vader van Jerome maakte donderdagavond zijn rentree in het wielerpeloton nadat hij na de zeventiende etappe de 110e Tour de France had verlaten om huiswaarts te keren voor de geboorte van zijn tweede zoontje.

Van Aert werd aangeklampt voor foto’s, selfies, handtekeningen en noem maar op. Iedereen wou zijn ‘moment de gloire’ met de 28-jarige renner van Jumbo-Visma die kopman Jonas Vingegaard aan zijn tweede opeenvolgende Tourzege hielp.

“Ik zit nog op schema voor het WK. Vanaf nu gaat de focus even volledig op Glasgow en nadien is er terug tijd voor het gezin”, aldus de kersverse papa. Van Aert verliet vroegtijdig de Tour om de geboorte van zijn tweede zoontje mee te maken. Intussen is Jerome zes dagen oud.

“Hoe fris ik hier aan de start staat? Dat valt best wel goed mee”, aldus de renner van Jumbo-Visma voor de start. “De eerste dagen was ik vooral nog moe van de koers, maar ondertussen slaapt Jerome supergoed en moet ik vooral de mama bedanken om het zware werk te doen. Dat ik straal? Dat is leuk om te horen. Het was ook een fantastisch moment om bij te zijn en momenteel leef ik op die fameuze roze wolk, denk ik. De mama en het zoontje stellen het wel. Ze zijn heel flink. Ook Georges toont interesse voor zijn kersverse broertje en is heel benieuwd. Koddig en leuk om zien. Ik heb al wat kunnen recupereren na een zware Tour, maar het echt zware werk was toch voor de mama. De papa was net op tijd terug van de Tour.”

De publieke opkomst was erg groot in Herentals. Dit ondanks het miezerige weer. De toeschouwers willen hun wielerheld nog eens zien alvorens die naar het WK trekt in Glasgow.

“Natuurlijk heb ik nog niet het gevoel dat ik als wielrenner wil hebben. Hopelijk is dat net voor het WK wel het geval. Het zijn hectische dagen geweest maar ik leef echt wel op een wolk met de komst van Jerome. Het is natuurlijk ook hartverwarmend om al die fans te zien. Ik ben echt superblij om hier te zijn. Dit is het criterium dat ik al het vaakst gereden heb in mijn loopbaan. Ik heb logischerwijs een band met Herentals. Ik rijd hier voor mijn thuispubliek en dit is een afspraak die ik niet wil missen. Wie straks wint? Jasper Philipsen is hier. Hij is misschien wel de snelste man op twee wielen. En ook Giulio Ciccone tekent present. We zien wel, maar genieten zal het wel worden.”

Groene trui Jasper Philipsen, die zowat elk criterium rijdt, heeft ook vertrouwen in zijn benen en hoopt op een mooi duel met Van Aert. “Maar ik ga het Wout niet cadeau doen omdat het zijn thuiskoers is of als geschenkje voor zijn vaderschap. Al wil ik wel niet te veel risico nemen op de natte kasseien.”