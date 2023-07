Bocholt

Op vakantie in Egypte liep de Bocholtse Eva (6) het levensbedreigende hemolytisch-uremisch syndroom (HUS) op. Wat is dat precies en hoe kan je het voorkomen? “Het kan ook in goede restaurants gebeuren”, zegt infectioloog Steven Van Den Broucke van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.