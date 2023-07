Leopoldsburg

“Een jongen van de Hitlerjugend rukte de Belgische vlag van mijn jasje. Ik schopte hem tegen zijn schenen en rende naar huis. Waar ik een pak slaag van mijn moeder kreeg”, knikt Toine (85), toen 8 jaar. Een tiental van de laatste overlevenden van WOII getuigden donderdag over hun oorlogsjaren in het nieuwe museum Liberation Garden in Leopoldsburg. “Om nooit te vergeten.”