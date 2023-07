Een paard met één oog, dat zilver pakt op een eventingwedstrijd. Voor die opmerkelijke prestatie zorgde Arwen Vanoppen (13) vorig weekend in Genk met het paard Fireball van de Witte. “Vorig jaar hebben we zijn oog moeten laten verwijderen na een auto-immuunziekte. In het begin schrok hij van alles, maar nu is hij eraan gewend.”