In Genk ging de zomerschool in juli al van start. — © Boumediene Belbachir

Hasselt

Een recordaantal van ruim 1.200 kinderen krijgt deze zomer bijles in een zomerschool in Limburg. Het gaat vooral om kinderen met leer- of taalachterstand of die uit een moeilijke thuissituatie komen. Ook heel wat kinderen uit Oekraïne worden bijgespijkerd in de zomerschool.