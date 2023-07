Verdachte auto klemgereden na achtervolging op Grote Ring in Hasselt

Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft donderdagavond rond 17.30 uur een voertuig klemgereden op de Elfde Liniestraat in Hasselt. De bestuurder vluchtte voor een controle. De inzittende wordt verdacht van enkele criminele feiten in Hasselt.

De bestuurder is donderdagavond verhoord in het politiekantoor in Hasselt. Tijdens dat verhoor zal blijken of de man in aanmerking komt voor strafbare feiten.

De politieploegen wilden de verdachte auto controleren maar de bestuurder versnelde toen de combi’s naderden. De achtervolging werd ingezet en die ging via de Grote Ring, vooral de Herkenrodesingel en de Kempische steenweg en zo richting de PXL Hogeschool. Daar kon de politie het voertuig tot stilstand brengen. De inzittende werd ingerekend.

(maw)