Pechdag voor SD Worx in Tour des Femmes: Lotte Kopecky mist tweede ritzege na “misrekening”, Demi Vollering krijgt tijdstraf

Ricarda Bauernfeind heeft de vijfde etappe in de Tour des Femmes gewonnen. De talentvolle Duitse van Canyon–SRAM was na 126 geaccidenteerde kilometers tussen Onet-le-Château en Albi de beste na een knappe solo van 35 kilometer (aan 44 km/u).

Lotte Kopecky blijft in de gele leiderstrui. Onze landgenote sprintte in een elitegroep die overbleef na enkele pittige heuvels naar plek vier, na het ontsnapte duo Marlen Reusser (haar ploeggenote) en Liane Lippert. Kopecky was zichtbaar teleurgesteld na de finish.

“We hebben ons misschien misrekend”, zei Reusser na de finish. De Zwitserse reed kilometers lang alleen op kop van de achtervolgende groep en bracht de achterstand terug tot een kleine halve minuut. “We besloten om wat rustiger te rijden zodat we Ricarda niet te snel zouden inhalen en op counters zouden stuitten. Maar dat deden we misschien wat te lang...”

Nog meer slecht nieuws voor SD Worx: topfavoriete Demi Vollering kreeg voor het stayeren achter de volgwagen - na een lekke band - een straftijd van 20 seconden en zakt zo van twee naar zeven in het algemene klassement. Bekijk hier de beelden.

