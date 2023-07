‘Blind getrouwd’ krijgt spin-off rond extra huwelijk op VTM Go, en dat gaat er anders aan toe

‘Blind getrouwd’ gaat voor een spin-off op VTM Go op zoek naar een match voor drie singles. Zij stellen zich in een eerste aflevering al even – onherkenbaar – voor. Dat terwijl ‘Blind getrouwd’ gestoeld is op een experiment waarbij twee mensen elkaar absoluut niet kennen.

Er start dit najaar een nieuw seizoen van Blind getrouwd bij VTM. Daarbij stappen naar goede gewoonte vier koppels in het huwelijksbootje, terwijl ze hun nieuwe partner van haar noch pluim kennen. Het programma krijgt deze keer een bijzondere afgeleide op het onlineplatform VTM Go. “We krijgen zo’n 2.000 à 3.000 inschrijvingen binnen, maar voor veel mensen vinden we geen match”, vertelt Gitte Mast, eindredacteur bij productiehuis PIT. “Vandaar is het idee ontstaan voor Blind getrouwd: Het vijfde huwelijk, waarin we op een lichtjes andere manier op zoek gaan naar een extra huwelijk.”

(Lees verder onder de foto)

Ingeborg Sergeant presenteert het programma. — © VTM

Er zijn drie singles geselecteerd, die zich in een eerste aflevering mogen voorstellen. Ze zijn daarbij weinig herkenbaar in beeld gebracht. Hun gezicht wordt geblurd, of het beeld is van op hun rug genomen. Maar dat is meer dan de kandidaten van het reguliere programma. Is het dan nog wel Blind getrouwd, en niet meer een Slechtziend getrouwd? “Ik snap de woordspeling”, zegt Mast. “Maar behalve die redelijk anonieme voorstelling, blijft de rest van het traject identiek. De drie singles weten niet aan wie ze mogelijk gematcht worden, het selectietraject blijft hetzelfde, en onze experten gaan secuur te werk. Er worden geen compromissen gesloten, en ook zij zijn nieuwsgierig naar wat dit gaat geven.”

Beperkte inschrijvingen

Die experten probeerden de drie singles al te matchen, maar dat was niet gelukt. “Daarvoor was bij elk van de drie een reden. Steve is een oudere homoseksuele man, terwijl er zich niet alleen minder homoseksuele dan heteromannen inschrijven, maar ze ook vaak jonger dan 35 zijn. Bovendien reist hij veel voor zijn werk. Bij Karen een gelijkaardig verhaal. Bij Blind getrouwd krijgen we weinig inschrijvingen van lesbische dames, dan moet je al veel geluk hebben om een match te vinden. Hopelijk krijgen we meer inschrijvingen binnen, zodat het wel lukt.”

(Lees verder onder de foto)

De singles worden onherkenbaar in beeld gebracht. — © VTM

“Jonas heeft een minder specifiek verhaal, maar hij heeft wel het hele selectieproces doorlopen samen met zijn goede vriend. Die gaat wel trouwen in Blind getrouwd, voor hem was het net niet. Maar we willen ook hem een kans geven.”

Dat sommige doelgroepen moeilijk bereikbaar blijven, weten de makers. “Maar een actieve casting houden voor Blind getrouwd is niet evident. Er gaat een diepgaand proces mee gepaard, en er zijn veel voorwaarden aan verbonden. Het zou mooi zijn als dit de deur openzet voor een volgende seizoen om zo meer lesbische, homoseksuele, oudere … singles aan te trekken, maar dat is niet de reden van het programma.”

Mogelijk geen programma

Tot slot is het niet zeker of er alsnog een vijfde huwelijk komt. “Als er voor niemand een match wordt gevonden, dan komt er geen programma. We gaan de experten zeker niet aanmanen om voor minder te gaan.” En wat als ze nu alle drie zouden matchen? “Dat lijkt utopisch, maar stel dat het gebeurt, dan moeten we eerlijk zijn dat het productioneel niet haalbaar is. We hebben al vier koppels in het VTM-programma. Hopelijk komt er eentje bij op VTM GO. Dat is al heel veel liefde samen.”

Blind getrouwd: Het vijfde huwelijk wordt gepresenteerd door Ingeborg, en heeft nog geen uitzenddatum, maar zal wellicht niet starten met de serie op VTM. “We zijn nog maar net opgestart. Met de productie voor de reguliere Blind getrouwd staan we al een heel eind verder.”

De oproepaflevering staat nu online op VTM Go, en wordt op 28 juli uitgezonden om 20.30 uur. Inschrijven kan via vtm.be tot 13 augustus.

Steve (48) © VTM “Mijn man moet niet de perfecte zijn, wel de juiste.” Steve is life coach, en geeft opleidingen aan fitnessinstructeurs in het buitenland. Vooral in het weekend is hij daardoor vaak op reis. Hij leidt het leven waar hij twintig jaar geleden van droomde, maar mist iets. Steve zoekt een toffe man die graag het initiatief neemt, er graag zijn husky Olaf bijneemt, en het fijn vindt om af en toe leuke dates te organiseren. Zijn ideale partner hoeft niet per se mee te reizen, al mag dat wel. Hij wil zich geborgen voelen en vindt een goede connectie een van de belangrijkste zaken in een relatie.

Jonas (28) © VTM “Iedereen in mijn omgeving settelt zich. Ik ben gelukkig, maar een toffe vrouw zou wel een mooie toevoeging zijn”, aldus Jonas, die in het dagelijkse leven financial business controller is. Naast nuchter, betrouwbaar en positief, omschrijft hij zichzelf als best ambitieus. In zijn vrije tijd is hij sportief. Hij droomt van het klassieke huisje-tuintje-boompje en houdt van reizen. Hij zoekt daarvoor een humoristische, toffe, zorgzame vrouw. Samen dingen ondernemen vindt hij belangrijk, maar tegelijk moet er ruimte zijn voor vrijheid en dingen met vrienden of alleen te doen.