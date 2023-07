Lando Norris biedt excuses aan voor het vernielen van Verstappens trofee: “Ik moet beter oppassen”

In Boedapest kreeg Lando Norris nog geen excuses over zijn lippen. “Het is je eigen schuld”, grapte hij met Max Verstappen. De twee vrienden konden best lachen met het incidentje, ook al was een trofee ter waarde van 40.000 euro stuk. Max Verstappen kan er vier dagen later nóg om lachen. “Het is toch niet mijn trofee, want hij gaat naar het team”, zei hij donderdag. “Momenteel is hij terug naar de fabriek en hij zal daar hersteld worden.”

Maar Lando Norris zit intussen toch wat verveeld met het voorval. Deels na een opmerking van Red Bull-baas Helmut Marko, die meer respect vroeg voor het symbool van de overwinning. “Ik wil me verontschuldigen”, zei Norris. “Ik had uiteraard nooit de intentie om hem te vernielen en ik weet hoeveel porselein betekent voor de Hongaren en hoe het een onderdeel is van hun cultuur. Ik heb me intussen geëxcuseerd bij Max. Die grapjes had ik misschien niet moeten maken. Als het mijn trofee was, zou ik het erg gevonden hebben en dus bied ik mijn excuses aan. Bij mijn volgende podiumviering zal ik beter opletten, voor al die mensen die tijd en moeite steken in het maken van de trofee.”

© AFP

Maar zijn gebruik om de fles schuimwijn ontkurken door ze op de grond te slaan, dat wil Norris blijven doen. “Ik zie geen reden om dat te veranderen. Ik moet alleen beter opletten en de trofeeën eerst opzijzetten.”

De Hongaarse producent Herendi liet intussen al weten dankbaar te zijn voor de onverwachte publiciteit die het voorval met zich meebracht. (mc)