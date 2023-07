Juli was “vrijwel zeker” warmste maand in 120.000 jaar

Met het wat kwakkelend weer hier bij ons zou je het misschien niet zeggen, maar de afgelopen maand juli was veruit de warmste ooit gemeten. “Mogelijk zelfs de warmste maand in 120.000 jaar”, aldus wetenschappers van toonaangevende klimaatautoriteiten.

Nog voor de maand helemaal om is zijn wetenschappers al zeker: we hebben op aarde zojuist de heetste periode van drie weken ooit meegemaakt en juli zal veruit de warmste maand sinds het begin van de metingen worden. “Waarschijnlijk zelfs met een aanzienlijke marge”, melden de Copernicus Climate Change Service van de Europese Unie en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) donderdag in een gezamenlijk rapport.

Meestal worden deze records, die de gemiddelde luchttemperatuur over de hele wereld volgen, met honderdsten van een graad verbroken. De temperatuur voor de eerste 23 dagen van juli was echter gemiddeld 16,95 graden Celsius, ruim boven het vorige record van 16,63 graden Celsius (juli 2019).

De data die hiervoor gebruikt zijn, gaan terug tot 1940, maar veel wetenschappers - zoals die van Copernicus - zeggen dat het vrijwel zeker is dat deze temperaturen de warmste zijn die de planeet in 120.000 jaar heeft gezien. Ze baseren zich daarvoor op “millennia aan klimaatgegevens die we konden halen uit boomringen, koraalriffen en diepzeesedimentkernen”. “Dit zijn de heetste temperaturen in de geschiedenis van de mens”, aldus Samantha Burgess, adjunct-directeur bij Copernicus.