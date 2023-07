Nu ook officieel: KRC Genk verlengt contract Dimitri de Condé tot 2029

“Al sinds 2011 is Dimitri onderdeel van de KRC-familie en we zijn verheugd dat dit verlengd wordt tot minstens 2029. Dimi startte als jeugdtrainer op de Talent Academy, waar hij snel overtuigde met zijn voetbalvisie. Hij groeide in 2015 door tot Technisch Directeur, een rol die hij ondertussen al 8 jaar met met glans vervult. Het sportieve businessmodel van de club, waarin sportieve successen gekoppeld worden aan doorstromen en ontwikkelen van jonge talenten richting Europese top, werd onder zijn leiding geoptimaliseerd. Steeds met oog voor de waarden waarmee KRC Genk groot is geworden. Dit leidde onder zijn sportieve bewind tot 1 kampioenschapstitel, 1 bekerwinst en 1 supercup. Daarnaast werden we nog 2 keer vice-kampioen in deze periode. Succesvolle in- en uitgaande transfers zijn de basis van de huidige financiële draagkracht van KRC Genk. In 2021 leidde dit al tot promotie als Head of Football. Sindsdien is hij verantwoordelijk voor alle voetbalgerelateerde zaken binnen de club, en tekent hij de sportieve visie van A-ploeg tot jeugdacademie uit.”

“Dimitri verpersoonlijkt het DNA van onze club”, aldus voorzitter Peter Croonen. “Als bestuursploeg was het één van onze prioriteiten om Dimi te verankeren binnen KRC Genk en zo de sportieve continuïteit van de club te waarborgen. We zijn heel enthousiast dat we hierin geslaagd zijn, ondanks concrete buitenlandse interesse. Een belangrijke stap in het kader van sportieve stabiliteit. Zeker in tijden waarin het voetballandschap sneller verandert dan ooit tevoren.”

Dimitri zelf is trots op het vertrouwen dat de club in hem stelt. “Het was voor mij niet enkel de keuze van het verstand maar ook die van het hart. Ik sta op en ga slapen met KRC Genk, dus ben heel tevreden dat mijn blauw bloed kan blijven stromen tot minstens 2029.”

KRC Genk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de topclubs in België, de derde meest succesvolle op basis van prijzen over de afgelopen 25 jaar. “Ik ga met heel veel enthousiasme de uitdaging aan om ervoor te zorgen dat we met ons unieke model onze plaats aan de top bestendigen. Ik ben trots dat de club mij daarvoor als ideale persoon ziet”, aldus een tevreden Head of Football Dimitri de Condé.