Ouders van Pommelien Thijs verhuizen naar Griekenland

Dit opvallende nieuwtje deelde de zangeres uit Kessel (Nijlen) tijdens een interview met Niels Destadsbader in de Zomerhit Confessions op VRT MAX. Thijs woont al een poosje niet meer thuis. Enkele jaren geleden vatte ze studies aan in Leuven, en sindsdien woont ze er samen met enkele vriendinnen op een appartement. “Als ik deze zomer wat meer tijd zou hebben, zou ik graag naar Griekenland willen gaan”, vertelt ze in het VRT-programma. “Een fijne plek waar ik eindelijk nog eens mijn ouders kan zien. Ze gaan er wonen.” Door haar drukke bezigheden zal het er echter voorlopig niet van komen. Deze zomer staan er enkele tientallen optredens in haar agenda.

De ouders van Pommelien zullen af en toe nog terugkomen naar ons land. “We gaan zien hoe het loopt. Toen mijn ouders eerder voor een lange periode weg waren en terugkwamen, was ik nog maar een halve mens.” Veel tijd om zich zorgen te maken is er niet. Haar nummer Erop Of Eronder staat op de eerste plaats in de Vlaamse singlecharts en haar plaat staat ook op één. Of ze Zomerhit wint weten we op 19 augustus.

