VIDEO. Geen hand, wel de punt van haar degen: Oekraïense gediskwalificeerd op WK schermen na relletje met Russin

De Oekraïense Olga Kharlan is donderdag op het WK schermen in het Italiaanse Milaan gediskwalificeerd omdat ze had geweigerd de hand te schudden van haar Russische tegenstander Anna Smirnova.

Kharlan, een viervoudig wereldkampioene sabelschermen, won het duel in de tabel met 64 met 15-7 maar besliste daarna geen hand te geven aan haar opponente. Nochtans is dat volgens de reglementen van de Internationale Schermfederatie (FIE) een verplichting. De wedstrijdjury besliste daarop de 32-jarige Kharlan uit te sluiten wegens “onsportief gedrag”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Smirnova nam deel aan het WK schermen onder neutrale vlag. Het Oekraïense ministerie van Sport had pas woensdagavond aan Oekraïense atleten de toestemming gegeven om, onder bepaalde voorwaarden, opnieuw tegen Russen en Wit-Russen uit te komen. Na het incident weigerde een misnoegde Smirnova aanvankelijk de piste te verlaten.

De Oekraïense federatie noemt de diskwalificatie van Kharlan in een reactie “absoluut schandalig”. Kharlan kreeg nadien ook steun van toptennisster Elina Svitolina.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AFP

© AFP

© AFP

De Greef uitgeschakeld in zestiende finales floretschermen

Stef De Greef heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het floretschermen op het WK schermen in het Noord-Italiaanse Milaan.

In de zestiende finales ging onze 25-jarige landgenoot, de nummer 125 op de wereldranglijst, met 15-4 onderuit tegen de Hongkonger Ryan Choi (FIE 28). Eerder op de dag was De Greef in de 32e finales met 15-11 voorbij de Braziliaan Guilherme Toldo (FIE 32) gegaan.

Maandag was De Greef met een derde plaats uit de groepsfase gekomen, na vier zeges en één nederlaag. In de eerste ronde op de hoofdtabel was hij bye, in de tweede ronde klopte hij de Serviër Veljko Cuk (FIE 114) met 15-13.

Stef Van Campenhout (FIE 47) en Mathieu Nijs (FIE 102) werden uitgeschakeld in de tweede ronde. Van Campenhout werd groepswinnaar en sneuvelde in de tweede ronde met 15-11 tegen Ryan Choi. Nys ging in de eerste ronde met 15-4 voorbij de Colombiaan Jorge Eduardo Murillo Diaz (FIE 175), alvorens met 14-13 te verliezen van de Oekraïner Ievgen Lazarenko (FIE 284).