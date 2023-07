Jonas Brothers komen volgend jaar naar het Sportpaleis

Wie ze drie jaar geleden misliep, krijgt in 2024 een nieuwe kans. Nick, Kevin en Joe Jonas doen met hun nieuwe ‘Five albums, one night’-tournee opnieuw Antwerpen aan. Ze kregen zelfs een upgrade, van de Lotto Arena naar het Sportpaleis.

Volgende week geven de broertjes Jonas het startschot van de tournee in het Yankee Stadium in New York. Volgend jaar trekken ze dan naar Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. De vlag dekt de lading: tijdens de concerten spelen ze de grootste hits uit hun vijf albums. Eigenlijk maakten ze er al zes, maar hun allereerste laten ze tegenwoordig liever links liggen.

De broers sloegen samen aan het musiceren in 2005, maar gooiden in 2013 de handdoek in de ring. In 2019 vonden ze elkaar echter terug en bliezen ze hun carrière nieuw leven in. Het concert in het Sportpaleis gaat door op zaterdag 8 juni. De ticketverkoop start vrijdag 4 augustus om 10 uur via livenation.be.