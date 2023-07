Blake Lively breekt strikte regels van Kensington Palace en stapt over touw om tentoongestelde jurk te herstellen

Blake Lively kan weleens de regels aan haar laars kan lappen. Bij een bezoek aan het Kensington Palace in Engeland stapte ze over de barrière van een tentoonstelling om een jurk van Atelier Versace, die ze droeg op het Met Gala in 2022, te herstellen. De jurk - die van een bronzen kleur naar een groene kleur kan veranderd worden - stond volgens haar niet goed tentoongesteld. Ze nam het heft daarom in eigen handen. “Ja, ik ben de clown die over een touw is gestapt”, schrijft ze zelf op Instagram.