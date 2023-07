Een resem artiesten op het podium in Bilzen bij ‘Vlaanderen Muziekland’

Bilzen heeft een traditie hoog te houden als het gaat over muziek. Als thuisfront van de moeder aller festivals: Jazz Bilzen, heeft de Demerstad door de jaren heen een stempel gedrukt op muziekfestivals. In de jaren ‘90 was de Brugstraat de ‘place to be’ met de succesvolle live muziek van ‘Bilzen by Night’. En ook Bilzen Terras, jarenlang een klassieker, gevolgd door het stevige Marktrock wisten menig muziekliefhebber te bekoren. Vanaf deze zomer breekt een nieuw feest los op de markt van Bilzen. “Met Vlaanderen Muziekland brengen we in één klap een resem artiesten naar onze stad. Vrijdag 28 juli start het feest om 19u, gevolgd door de tv-opname met een indrukwekkende rij Vlaamse topartiesten”, stelt schepen van evenementen, Peter Thijs (ToB). Op het programma onder andere Belle Perez, Margriet Hermans, Ozark Henri, Gio Kemper en Lady Linn. De presentatie is in handen van Katja Retsin en Sverre Denis.

Schepen Thijs en burgemeester Steegen bij de opbouw van Vlaanderen Muziekland in het centrum van de stad — © Johnny Geurts

Gratis muziekfeest

“Bilzen is altijd een muziekstad geweest. In dat opzicht is de komst van Vlaanderen Muziekland dan ook bijzonder mooi nieuws. We geloven in het concept. Daarom dat we ook al meteen een contract hebben voor de editie van volgend jaar. We willen die traditie van grote artiesten op de markt, in een gratis festival voor jong en oud, graag voortzetten samen met de horeca in Bilzen”, verduidelijkt burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen). In het kielzog van het muziekprogramma is er ook voor en na de show veel te doen. Schepen Thijs: “Het is inderdaad een gevarieerd programma. Er zijn foodtrucks aanwezig en vanaf 21.45u is er een live optreden van The Starlings & Udo. Aansluitend als afsluiter is er omstreeks 22.30 uur een afterparty met Dj Jerrooo aan de horecaterrassen.” Afspraak vrijdagavond van 19u op de markt in Bilzen. (JoGe)

Johnny Geurts