VIDEO. Barcelona-verdediger heeft niet door dat hij vriendschappelijke match speelt en zorgt voor twee (!) horrortackles

Arsenal versloeg FC Barcelona met 5-3 in een vriendschappelijke wedstrijd. Maar heel vriendschappelijk ging het er niet altijd aan toe. Barça-verdediger Ronald Araujo pakte niet één maar twee keer uit met een bizar harde tackle. Eerst op Kai Havertz - goed voor een gele kaart - daarna op Gabriel Jesus. En even vaak deed de Uruguayaan alsof er niks aan de hand was.