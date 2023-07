Marie-Paule (76) trekt nog drie keer per week de loopschoenen aan: “Voor minder dan 10 km ga ik de deur niet uit”

Van opleiding is Marie-Paule haute couture naaister. “Eigenlijk ben ik daardoor beginnen lopen”, lacht Marie-Paule. “Nadat ik voor een kledingwinkel en een jassenfabriek gewerkt had, ben ik begonnen als zelfstandig naaister. Ik had héél veel werk en zat dan ook heel lange dagen achter mijn naaimachine. Daardoor kreeg ik op mijn 34ste problemen met de ruggenwervel. Mijn kinesist heeft van alles geprobeerd, maar niks hielp.”

“Tot hij op een keer zei dat ik elke dag een uur intensief moest sporten, dan zou ik volgens hem gegarandeerd genezen”, gaat Marie-Paule verder. “Dus ben ik gaan zwemmen en fietsen, maar dat viel me tegen. Lopen was mijn derde keuze, maar ook dat was geen succes. Na 500 meter moest ik al stoppen en begon ik over te geven. De oorzaak werd al snel duidelijk: voor ik vertrok had ik vier boterhammen en twee kippenbillen gegeten. Dom dus, maar ik had toen nog geen besef van wat lopen inhield.”

Op haar 76ste is Marie-Paule nog altijd loopverslaafd. “Voor minder dan 10 kilometer trek ik mijn loopschoenen niet aan.” — © raru

Werelduurrecord

Toch bleef Marie-Paule lopen, maar voortaan wel met een lege maag. “Meestal liep ik in alle vroegte, want ik had niet graag dat de buren me zagen”, vertelt Marie-Paule. “Op een goeie dag - ik liep toen al heel wat vlotter dan de 4 km/uur die ik in het begin haalde - was er een buurman die me toch zag. Hij hield me tegen en zei dat ik zo gemakkelijk liep en dat ik aan competitie moest gaan doen. Hij vertelde dat er in Diepenbeek een KWB-loop georganiseerd werd en hij vond dat ik mijn gemeente daar moest vertegenwoordigen. Dat zag ik het niet meteen zitten, maar na lang aarzelen heb ik me toch ingeschreven voor mijn allereerste wedstrijd. Ik werd tweede, dus dat smaakte naar meer.”

En meer kwam er ook: op Marie-Paules palmares prijken onder meer zes trofeeën als Diepenbeekse sportvrouw van het jaar, het werelduurrecord voor vrouwelijke 45-plussers met 15,965 km en een wereldtitel op de 10 km cross country die ze op haar 50ste behaalde in het Engelse Gateshead. Vandaag, op haar 76ste, is Marie-Paule nog altijd even loopverslaafd. “Ik loop drie tot vier keer per week. Voor minder dan 10 kilometer trek ik mijn loopschoenen niet aan. Een keer per week loop ik 25 kilometer. Elke zaterdagmorgen jog ik ook mee met de Bokrijklopers. Met ons groepje lopen we telkens in het laatste weekend van mei trouwens ook naar Scherpenheuvel. Hoe lang ik dit nog zal doen? Heel simpel: zo lang mogelijk, want lopen is mijn langste leven.”