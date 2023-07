Bondscoach Dario Gjergja roept vier debutanten op voor preolympisch kwalificatietoernooi Belgian Lions

Bondscoach Dario Gjergja heeft donderdag een selectie met zestien Belgian Lions bekendgemaakt voor het preolympisch kwalificatietoernooi dat van 12 tot 20 augustus in het Turkse Istanboel wordt afgewerkt. Archange Izaw Bolavie, Niels Van Den Eynde, Quinten Smout en Joppe Mennes debuteren.

België speelt half augustus tegen Kroatië, Nederland en Zweden. De Lions moeten eerste of tweede in de poule eindigen om door te stoten naar de halve finales. In de andere poule zitten Turkije, Oekraïne, Bulgarije en IJsland. Alleen de toernooiwinnaar krijgt een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi, waar een ticket voor Parijs kan worden verdiend.

De Belgian Lions, onder leiding van de zopas met twee jaar verlengde Gjergja en nieuwe assistent-coaches Kristof Michiels en Raymond Westphalen, starten hun voorbereiding morgen/vrijdag met een eerste training. Op donderdag 3 augustus wordt naar Tsjechië afgereisd voor vriendschappelijke wedstrijden tegen Tsjechië en Argentinië. Op vrijdag 11 augustus trekken de Lions tot slot naar Istanboel, om op zondag 13 augustus de eerste wedstrijd te spelen tegen Kroatië. Aansluitend ontmoeten ze Nederland (14 augustus) en Zweden (16 augustus).

“Met verschillende spelers van de U20 Young Lions (die vierde werken op het EK U20) en onder meer spelers van 1995 met onder meer Ismael Bako, Hans Vanwijn en Manu Lecomte hebben we verschillende generaties bijeengebracht om een ploeg voor de toekomst uit te bouwen”, verduidelijkt Sports Manager Jacques Stas.

Selectie:

Ismael Bako, Thijs De Ridder, Archange Izaw Bolavie, Tim Lambrecht, Elias Lasisi, Manu Lecomte, Siebe Ledegen, Joppe Mennes, Mattias Palinckx, Xander Pintelon, Milan Samardzic, Loïc Schwartz, Quinten Smout, Niels Van Den Eynde, Thibaut Vanderhaegen, Hans Vanwijn