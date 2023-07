Diepenbeekse voetbalvrienden fietsen landgrens rond voor het goede doel

Normaal gezien staan de Diepenbekenaren samen op het voetbalveld: allebei spelen ze bij Zwaluw Wiemesmeer. Wouter Mareels als middenvelder, Matteo Holtappels als doelman. Maar sinds enkele jaren vinden ze elkaar ook op de koersfiets. “Het is allemaal begonnen in het coronajaar”, vertelt Wouter. “Plots was het gedaan met het voetballen en hadden we veel vrije tijd. Die wilden we toch gebruiken om onze conditie op peil te houden. We zijn dan op de fiets gesprongen en dat vonden we allebei een leuke bezigheid.”

Maar wat doelloos rondfietsen was niets voor de twee. “We willen toch graag weten waarvoor we trainen en hard afzien”, zegt Wouter. “Daarom zijn we begonnen met doelen uit te zetten. Zo deden we al enkele buitenlandse wielertrips om klassieke bergen te beklimmen. Het ene jaar was dat de Stelvio in Italië, het andere jaar de alombekende Mont Ventoux in Frankrijk.”

Matteo en Wouter tijdens hun fietstocht langs de Belgische landgrens. — © RR

Hersentrauma

“Samen met een andere vriend heb ik dit jaar ook deelgenomen aan de Waalse tegenhanger van Kom Op Tegen Kanker om de Alpe D’Huez met zijn vele haarspeldbochten te beklimmen”, gaat Wouter verder. “Die fietstocht was op uitnodiging, maar eigenlijk was er dit jaar geen budget om een buitenlandse fietsreis te plannen. Mijn vriendin en ik gaan binnenkort bouwen en dat kost toch wel wat geld.”

En dus zochten de fietsvrienden andere manieren om te blijven fietsen en daarbij tóch een beetje vakantiegevoel te hebben. “Zo kwamen Matteo en ik op het idee om een meerdaagse fietstocht te organiseren rond de Belgische landsgrens”, zegt Wouter. Goed voor een tochtje van zo’n 1.062 kilometer en meer dan 7.400 hoogtemeters. Daar deden de twee uiteindelijk zes dagen over.

“Tegelijk koppelden we onze onderneming aan een goed doel”, gaat Wouter verder. “We kozen voor de Piranha’s, een zwemgroep uit Hasselt voor mensen met een mentale en fysieke beperking”, leg Wouter uit. “Een keer per week is het Kapermolen-zwembad een uurtje voor hen beschikbaar. Een tante van mijn vriendin is hiermee in contact gekomen nadat ze een hersentrauma opgelopen had. Om de fysieke revalidatie te bevorderen en opnieuw leren te zwemmen, heeft ze een aantal keer deelgenomen aan zo’n sessie.”