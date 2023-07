Edward Sexton, de kleermaker van de Beatles en Harry Styles, overleden

Edward Sexton tijdens de opening van zijn winkel in Londen in november 2022 — © Getty Images for Edward Sexton

De Britse rock-’n-roll kleermaker Edward Sexton is na een korte ziekte overleden op tachtigjarige leeftijd. Zijn naam doet misschien geen belletje rinkelen, maar de man kleedde jarenlang de grootste rocksterren ter wereld. Van de Beatles, Mick Jagger en topmodel Twiggy in de sixties tot Harry Styles.

Edward Sexton, ooit in dienst bij Donaldson, gaf het klassieke kostuum in de jaren ’60 een rebelse make-over. Hij maakte zijn pakken het liefst getailleerd, accentueerde de schouders en gaf de voorkeur aan — voor die tijd zeer ongebruikelijk — brede revers.

Rocksterren waren dol op zijn ontwerpen. Drie van de vier Beatles zijn in een van zijn pakken te zien op de albumhoes van Abbey Road. Na de split van de groep bleef Sexton zelfs nog jaren de vaste kleermaker van sir Paul McCartney. Ook Elton John was een grote fan en bestelde zijn kostuums blijkbaar per twintig. Nog in het indrukwekkende klantenbestand: Eric Clapton, David Bowie, Twiggy en David Hockney. Mick en Bianca Jagger zeiden in 1971 ‘ja’ tegen elkaar in een wit Sexton-pak. Recenter, in 2017 om precies te zijn, creëerde Sexton nog de garderobe voor de wereldwijde tournee van Harry Styles. En in juni 2023 droeg ook Rick Astley een ontwerp van de man tijdens zijn optreden op Glastonbury.

Mick en Bianca Jagger in 1971 — © Getty Images

“Ik heb met veel rocksterren gewerkt, maar ik kwam nooit echt in hun buurt. Het ging voornamelijk om de kledingstukken, de kwaliteit, de pasvorm — al die fundamentele dingen. En om de persoonlijkheid van de klant: kan die de outfit dragen? Hoe extreem zou ik kunnen gaan? Wat ik altijd heb gevonden met rocksterren, is dat ze zelf ongelooflijk artistiek zijn en dat het altijd een plezier is om met ze samen te werken”, zei Sexton, die ook ‘tovenaar met de schaar’ werd genoemd, ooit in een interview over zijn carrière.

Rick Astley op het podium van Glastonbury 2023 in een Sexton-pak — © Redferns

Intussen regent het via sociale media innige deelnemingen van mensen die met hem hebben samengewerkt. “Ik zal Edward voor altijd herinneren als de koning van het kleermaken. Hij was een meester in zijn vak. Een roze pak dat hij voor ons heeft gemaakt, zal altijd een van mijn favorieten blijven’, zegt Harry Lambert, stylist van Styles. Binnenkort in Londen? In 2022 heropende Sexton zijn winkel op Savile Row, nummer 35. Een van zijn kleinzonen helpt je op dat adres aan het geknipte rock-’n-rollpak.