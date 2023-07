Hardleerse juwelendief krijgt twee jaar cel voor buit van 17.184 euro

Een 45-jarige man uit Houthalen-Helchteren krijgt twee jaar cel voor een inbraak in een woning in As. Hij ging aan de haal met juwelen ter waarde van 17.184 euro. De veertiger werd gearresteerd in Nederland, met de gestolen sieraden op zak.

De feiten vonden plaats tussen 10 en 13 augustus 2019, toen de bewoonster van de woning in As op vakantie was. Buren merkten op dat de zijdeur van het huis tijdens haar afwezigheid openstond en verwittigden de politie. De juwelen van de vrouw en haar dochter, ter waarde van 17.184 euro, waren gestolen.

Onvolledig onderzoek

De verdachte werd op 13 augustus 2019 onderschept door de Maastrichtse politie. Hij had een groot aantal juwelen op zak. “De politiezone CARMA werd ingelicht en op basis van de foto’s van de buit konden de slachtoffers de juwelen herkennen”, aldus de aanklager die zeker is dat de man de inbraak pleegde.

De raadsman van de verdachte, meester Jürgen Millen, was dan weer overtuigd dat de man niets te maken had met de feiten en wees daarvoor naar een onvolledig onderzoek. “Er is geen DNA-onderzoek geweest, ook geen buurtonderzoek. De diefstal staat gewoon niet boven elke redelijke twijfel vast”, sprak hij.

Hardleers

De Tongerse rechter oordeelde echter dat de veertiger de inbraak wel pleegde en verwees in het vonnis onder andere naar de gestolen juwelen die de man bij zich had tijdens zijn arrestatie. Zijn rijkelijk gevuld strafblad, met 22 veroordelingen voor gelijkaardige feiten, sprak niet in het voordeel van de man. “Hij is hardleers en geen enkele strafrechtelijke veroordeling kan hem klaarblijkelijk tot andere inzichten brengen”, stelde de rechter in het vonnis. De veertiger kreeg daarom voor de inbraak een effectieve celstraf van twee jaar en een geldboete van 1.600 euro.