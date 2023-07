Striptekenaar Kim Duchateau ging als kind al graag naar de Belgische kust: “Verre reizen zijn nog altijd niet mijn ding”

Links: Kim op het strand in Koksijde anno 1975. Rechts: 48 jaar later vertoeft hij nog altijd graag naar de Belgische kust. — © rr

Cartoonist Kim Duchateau (54) houdt wel van avontuur, maar verre reizen? Nee, dat is niet zijn ding. “Ik zie op tegen de voorbereiding, het gedoe op de luchthaven en lange rijen aan toeristische attracties”, zegt de Truienaar die nu in Tienen woont. “Geef mij maar de duinen aan onze Belgische kust.”

De hele zomer lang keren we elke week terug naar de jeugdjaren van een bekende Limburger. Deze reeks is het werk van eerstejaarsstudenten Journalistiek van Hogeschool PXL.

Op de foto zien we Kim als kleine jongen op het strand van Koksijde anno 1975. “In de jaren 70 waren verre reizen niet zo betaalbaar als tegenwoordig. Spanje of andere buitenlandse oorden zaten er niet zo gauw in. Frankrijk lukte nog wel”, zegt Duchateau. “Mijn opa had een appartement in Koksijde dat we mochten gebruiken, dus daar trokken we geregeld naartoe.”

Als kind speelde Kim vaak op het strand in Koksijde. — © rr

Kim heeft vooral mooie herinneringen aan de vele bunkers uit de Eerste Wereldoorlog die Koksijde in die tijd telde. Samen met zijn jongere zus en zijn neef Dirk Swartenbroekx - beter bekend als Buscemi - speelde hij er vaak. “We vonden het fantastisch om op de bunkers te klimmen en door de ondergrondse gangen te lopen. Onze ouders vonden het minder aangenaam omdat het er voortdurend naar urine stonk. Ik ben onlangs met mijn kinderen naar ginds geweest om hen de bunkers te laten zien, maar ze waren bijna allemaal weg. Jammer, ze waren net dat extraatje dat Koksijde onderscheidde van de andere badsteden”, aldus de cartoonist.

Eerste vliegreis

“Vreemd genoeg heb ik geen foto van mezelf op zo’n bunker. Op vakantie maak ik niet zo veel foto’s, ik geniet liever van het moment zelf. Ik kan bij wijze van spreken een kameel op een driewieler op reis tegenkomen zonder eraan te denken om een foto te trekken.” (lacht) “Ik ga nu nog vaak met mijn gezin naar de kust, mijn vriendin heeft er een appartement in Oostende”, gaat de striptekenaar verder. “Maar ik hou wel meer van de duinen dan van de zee. De zee vind ik te koud en op het strand is het te winderig.”

De Belgische kust draagt nog altijd zijn voorkeur weg, boven verre reizen. “Mijn eerste vliegreis maakte ik pas toen ik al in de twintig was, terwijl de meeste jongeren nu voor hun tiende al hebben gevlogen”, meent Kim. “Maar verre reizen zijn sowieso niet mijn ding. Ik heb daar het geduld niet voor: de voorbereiding, het gedoe in de luchthaven, lange rijen aan toeristische attracties. Nee, dat is niks voor mij.”

Kim op het strand in Oostende: “Ik hou meer van de duinen dan van de zee.” — © rr

Commentaar

Striptekenaar, cartoonist, scenarist, muzikant en lector, Duchateau is dat allemaal. De zoon van de bekende kunstenaar Hugo Duchateau kennen we vandaag de dag als een van de meest productieve tekenaars van Vlaanderen. Zijn passie begon al van jongs af aan. “Ik teken al vanaf dat ik een potlood kan vasthouden”, zegt Kim. “Ik moest er nooit over nadenken, het kwam allemaal vanzelf.”

Ook tijdens de jaarlijkse familievakanties neemt hij zijn passie mee. Hij bleef vaak op het appartement van zijn grootvader om verder te werken aan zijn strip, terwijl de rest van zijn familie naar het strand ging. Kunst stond altijd centraal in het gezin. Naast tekenen schrijft Kim tegenwoordig ook de scenario’s voor zijn strips en geeft hij ondertussen al 12 jaar les aan de Hogeschool PXL.

“Mijn vader heeft nooit gezegd: Ga jij ook maar eens tekenen”, benadrukt Kim Duchateau. Alhoewel hij niet werd gepusht om in de voetsporen van zijn vader te treden, voelde hij toch wat druk. “Omdat het in zijn vakgebied was, gaf hij vaak commentaar en als puber wil je dat niet, dus ben ik maar muziek gaan maken”, vertelt Kim. “Daar wist mijn vader namelijk niets over en dus kon hij ook geen commentaar geven.”