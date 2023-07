Fin Lindqvist is laatste aanwinst van Maaseik, kern is nu compleet

LEES OOK. Maaseik trekt Nederlandse spelverdeler Joris Berkhout aan: “Sportief gezien een stap vooruit”

Lindqvist (2m05) komt over van Savo, waarmee hij twee seizoenen in de hoogste Finse afdeling speelde. In 2021/22 eindigde hij met Savo tweede en won hij de beker. Afgelopen seizoen eindigde Savo derde in de Mestaruusliiga. Lindqvist komt bij Maaseik zijn leeftijdsgenoot Ferre Reggers aflossen. De twee speelden vorig jaar nog tegen elkaar in het EK voor -20-jarigen. België won toen met 3-1. Reggers maakte 23 punten, Lindqvist 16. Lindqvist lost bij Greenyard overigens een landgenoot af: Veeti Nikkinen, die zich door een zware blessure (hernia) nooit kon doorzetten.

Veikka Lindqvist. — © @SavoVolley

De troepen van coach Bertini starten eind augustus met de trainingen. Lindqvist, die als back-up voor Jolan Cox moet dienen, zal drie weken eerder al hervatten. De jonge Fin herstelt immers nog van een knieblessure, die hij eind vorig seizoen opliep, en wil koste wat kost topfit aan het nieuwe seizoen beginnen.

“Lindqvist is een jonge, talentvolle opposite”, zegt Joel Banks, bondscoach van Finland. “Hij staat al een tijdje op mijn radar, maar door een blessure is het nog niet tot een selectie gekomen voor de nationale ploeg.”

