Van Dubai en Hongkong tot LA: hoe Luca Brecel sinds wereldtitel snooker al drie maanden lang de wereld rondreist

Luca Brecel (28) geniet van het leven vooraleer hij eind augustus aan zijn snookerseizoen begint - het eerste toernooi sloeg hij over. Sinds zijn wereldtitel was hij amper thuis, naar Dubai ging hij zelfs twee keer en momenteel zit hij in Los Angeles. Alles samen met vriendin Laura. “De riem mocht er even af na een slopend seizoen”, vertelt papa en raadgever Carlo aan onze redactie. We nemen u mee doorheen zijn eerste drie (bewogen) maanden als wereldkampioen.