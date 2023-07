Mandela Keita wil naar Antwerp, OHL-coach Brys: “Ik verwacht wel een oplossing”

Het nakende vertrek van Mandela Keita zorgt voor een vervelende situatie bij OH Leuven. De jonge middenvelder, die aanstuurt op een definitieve transfer naar Antwerp, doet voorlopig niet mee in de wedstrijden. Hij stelt zich nog altijd professioneel op, maar duidelijkheid is nodig.

Verwacht geen Mandela Keita (21) komend weekend bij OH Leuven. De Belgische defensieve middenvelder speelde niet in de twee oefenmatchen op stage en zal niet aantreden tegen Charleroi. Het heeft ermee te maken dat hij later terugkeerde van vakantie (vanwege het beloften-EK), maar feit is ook dat hij op een transfer wacht en risico’s liefst vermijdt.

Zoals bekend dringt Antwerp nog voor hem aan, want vorige week deed het een bod van ruim 5,5 miljoen euro en Mark van Bommel ziet hem na zijn uitleenbeurt van vorig seizoen graag terugkeren. Dat gevoel is wederzijds. Keita’s voorkeur ligt ook bij Antwerp. Hij kan ook op belangstelling rekenen vanuit het buitenland, maar zolang die clubs hem enkel willen huren met aankoopoptie, zoals Genoa, is dat niet interessant. Liefst ziet Keita alles snel rondkomen met de Great Old, maar dat zal afhangen van zijn bazen bij OHL. Zij hopen 8 miljoen te vangen. Doen ze water bij de wijn?

Marc Brys: “Het moet allemaal in balans blijven”

“Het is logisch dat hij voorzichtig is op training en in wedstrijd, want het gaat over geld”, zegt OHL-coach Marc Brys daarover. “Maar wat mij betreft is er nooit formeel beslist om hem de komende weken niet op te stellen. Het blijft een speler van ons. Mandela moet beseffen dat hij nog altijd een speler is van OHL die zijn plichten heeft naar de club toe. Het moet allemaal een beetje in balans blijven.”

Brys hoopt op een snelle doorbraak. “Het is belangrijk voor OHL, voor Mandela en voor mijzelf dat er snel een beslissing komt”, zegt hij. “Liever vandaag dan morgen. We moeten verder kunnen. Gelukkig stellen alle partijen zich fair op, dus ik verwacht wel een oplossing.”