Het nieuw liedje van Bazart en Guusje - Blijf nog even hier - is een buitenbeentje in het rijtje nominaties voor Radio2 Zomerhit. Terwijl andere artiesten zingen over verliefd zijn, dansen als Rihanna en ander vertier, breken Mathieu Terryn (29) en Guus Mulder (28) een lans voor mannelijke kwetsbaarheid: “Over gevoelens praten? Een makkie voor ons.”