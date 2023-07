Dertiger die ouders bedreigde met messen krijgt celstraf met uitstel: “Hij wilde vader opensnijden”

De man was eerder al opgenomen in een psychiatrische instelling, maar volgens de dokter was hij wel toerekeningsvatbaar tijdens de feiten. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Een 30-jarige Bilzenaar, die aangehouden is in de Hasseltse gevangenis, krijgt een celstraf van twee jaar met uitstel onder voorwaarden nadat hij met vier keukenmessen zwaaide en zijn ouders bedreigde. Toen de agenten ter plaatse kwamen, riep hij dat ze hem moesten neerschieten.

Op 23 november 2022 keerde de Bilzenaar terug van het Vreemdelingenlegioen maar bij thuiskomst liep het al snel mis. Volgens de dertiger liepen de spanningen met zijn vader wel vaker hoog op en hadden ze onophoudelijk ruzie. “Al van kleins af aan werd ik gekleineerd en uitgelachen. Hij had altijd commentaar”, zo sprak de man tijdens de behandeling van de zaak. Toen de man na zijn legerdienst besliste om zijn vader op te bellen voor een gesprek, liep het niet zoals hij had gehoopt. “Toen werd het zwart voor mijn ogen. Ik was onder invloed van alcohol en mijn jeugdtrauma speelde op”, verklaarde hij.

Neerschieten

De man belde vervolgens zijn moeder op met de boodschap dat “hij zijn vader van boven tot onder zou opensnijden” en trok naar de woning van de vrouw in Tongeren. Toen zijn moeder thuiskwam, eiste hij de autosleutels om naar zijn vader te vertrekken en zijn dreigementen uit te voeren. Omdat zijn moeder weigerde, richtte hij zich op haar en dreigde hij het huis in brand te steken. “Hij greep haar drie keer bij de keel, bedreigde haar met het mes en vernielde het appartement. De vrouw is kunnen vluchten door in de duim van haar zoon te bijten. Uiteindelijk hebben de buren de politie gebeld”, aldus de aanklager.

Ook tijdens de tussenkomst van de agenten kon de man niet gekalmeerd worden. “Hij deed de deur open en riep ‘ah flikken! Schiet me maar neer!’. Vervolgens haalde hij het mes van achter zich en zwaaide ermee in de richting van de agenten”, ging de aanklager verder.

De man was eerder al opgenomen in een psychiatrische instelling, maar volgens de dokter was hij wel toerekeningsvatbaar tijdens de feiten. De rechter legde hem donderdag een celstraf van twee jaar op, maar gaf hem een uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn middelen-, agressie- en psychosociale problematiek.